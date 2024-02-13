Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Магия и мускулы"?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Магия и мускулы" - это анимационный сериал, созданный студией A-1 Pictures по мотивам манги Хадзимэ Комото. Это первый большой проект для автора манги, которая начала вести выпуск с 27 января 2020 года.
Аниме "Mashle: Magic and Muscles" создавали сценаристы Ёсукэ Курода, Хадзимэ Комото и режиссеры Томоя Танака и Масскадзу Охара. Первый сезон состоял из 13 эпизодов, продолжительностью по 23 минуты каждый. После выхода последнего эпизода первого сезона, создатели объявили о продлении сериала на второй сезон.
Дата выхода второго сезона была анонсирована сразу после завершения первого, и премьера состоялась 6 января 2024 года. Заключительный эпизод этого сезона выйдет 30 марта 2024 года.
Во втором сезоне сериала история Мэша Берндэда продолжает развиваться - он родился в мире магии, но сам лишен сверхъестественных способностей. Несмотря на это, его физическая сила и тренировки помогают ему выжить. После прохождения испытаний в академии магии, Мэш сталкивается с Темным волшебником, использующим драгоценные камни и магическое зеркало. Хотя Темный волшебник считает себя непобедимым, Мэш решает противостоять ему.
В первом сезоне Мэш сразился с Целлом Уором, раскрыв тайну своего прошлого. Во втором сезоне зрителям предстоит узнать о дальнейших приключениях Мэша и разобраться с сокрытием его необычных способностей.

Магия и мускулы
Магия и мускулы аниме , боевик, комедия
2023, Япония
9.0
