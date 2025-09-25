Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала «Любопытная Варвара»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Любопытная Варвара»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Любопытная Варвара» — российский детективно-приключенческий сериал для детей, выходящий в онлайн-кинотеатрах Wink, «Иви» и START.

Когда ждать второй сезон?

Продолжение шоу начнет выходить 2 октября 2025 года.

О чем сериал

В центре сюжета — обожающая читать 10-летняя Варвара Смородина, отличающаяся необыкновенным для своего возраста умом. Варвара отлично разбирается в криминалистике и мечтает стать великой сыщицей, как ее дедушка. Девочка приезжает на летние каникулы в поселок Верховой, где сталкивается с массой загадочных преступлений. Помогает ей вести расследования мальчик Вася.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любопытная Варвара
Любопытная Варвара детский, детектив
2024, Россия
0.0
