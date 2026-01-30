Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Ловкий плут»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 января 2026

«Ловкий плут» — австралийский сериал в жанре исторической криминальной драмы. Шоу выходит на сстрим-сервисах Hulu и Disney+. Премьера состоялась 29 ноября 2023 года.

Когда ждать второй сезон?

Второй сезон «Ловкого плута» стартует 10 февраля 2026 года.

О чем сериал

Действие разворачивается в 1850-х годах. В центре сюжета — молодой Джек Доукинс, который также известен по прозвищу Ловкий плут. Он родился и вырос в Лондоне, где в детстве был ловким карманником. Теперь же он пытается построить карьеру хирурга в Австралии, а также проникнуть в высшее общество. Впрочем, темное прошлое настигает Джека даже вдали от Великобритании.

