Когда выйдет 2 сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»?

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский комедийно-драматический музыкальный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера состоялась 1 января 2025 года. Изначально сезон должен был включать восемь эпизодов, но вышли лишь семь. Более того, история обрывается, оставляя массу вопросов. В этой связи увлеченные зрители задаются вопросом, когда ждать продолжение. Официально второй сезон на данный момент не анонсирован, но, скорее всего, он все-таки состоится. Можно предположить, что новые серии выйдут в начале 2026 года.
Авторизация по e-mail