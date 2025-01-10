Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский комедийно-драматический музыкальный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Wink. Премьера состоялась 1 января 2025 года. Изначально сезон должен был включать восемь эпизодов, но вышли лишь семь. Более того, история обрывается, оставляя массу вопросов. В этой связи увлеченные зрители задаются вопросом, когда ждать продолжение. Официально второй сезон на данный момент не анонсирован, но, скорее всего, он все-таки состоится. Можно предположить, что новые серии выйдут в начале 2026 года.

Ландыши. Такая нежная любовь
Ландыши. Такая нежная любовь драма, комедия, музыка
2025, Россия
9.0
