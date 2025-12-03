Когда выйдет 2 сезон сериала «Кулинарный техникум»?

«Кулинарный техникум» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и Wink. Премьера первого сезона, который насчитывает 17 эпизодов, состоялась 17 ноября 2025 года.
К сожалению, на данный момент официальных сведений о продлении сериала на второй сезон нет. Пока будущее проекта остается в подвешенном состоянии.
В центре сюжета — московский шеп-повар Слава Виноградов, который родом из провинциального Староозерска. Герой выясняет, что в родных краях у него остался не только отец, руководящий местным кулинарным техникумом, но и 17-летний сын, о существовании которого Слава не знал. Чтобы сблизиться с парнем и отцом, Слава решает стать преподавателем в этом техникуме.
