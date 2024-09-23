Когда выйдет 2 сезон сериала "Король Талсы"?

Наш ответ:

Второй сезон криминальной драмы «Король Талсы» начал выходить на стриминговом сервисе Paramount+ 15 сентября 2024 года. Как и в предыдущем сезоне, новые серии выпускаются еженедельно. Финал сезона, десятая серия, будет доступен 17 ноября 2024 года.



Сюжет сосредоточен на Дуайте Манфреди, гангстере, которого предал и изгнал из своего синдиката криминальный босс. После 25 лет в тюрьме Дуайт освобождается и решает обосноваться в Талсе, штат Оклахома, с целью создать свою собственную преступную империю.



Главную роль исполнил голливудский ветеран Сильвестр Сталлоне, которого зрители прекрасно знают по его культовым ролям в фильмах о Рокки и Рэмбо. Шоураннером в свою очередь выступил знаменитый Тейлор Шеридан, ответственный за «Йеллоустоун».