Когда выйдет 2 сезон сериала "Киберпапа"?

Наш ответ:

Анонса второго сезона «Киберпапы» еще не было. Поэтому на данный момент неизвестно, когда именно ждать продолжение популярного сериала канала «ТНТ».



Напомним, что в «Киберпапе» рассказывается об Игнате — опытном сварщике, потерявшем работу из-за несчастного случая на заводе. В это же время его жена Марина сталкивается с потерей всей семейной сбереженной из-за финансовой пирамиды. В поисках альтернативных источников дохода Игнат решает принять предложение своего пасынка Сани участвовать в турнире по киберспорту с главным призом в два миллиона рублей. Он присоединяется к команде не только ради денег, но и чтобы восстановить отношения с пасынком. В процессе участия в турнире Игнат погружается в жизнь подростков, помогает им решать проблемы и становится для них не просто "крутым" дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.