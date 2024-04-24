Когда выйдет 2 сезон сериала "Киберпапа"?

Меню
Олег Скрынько 24 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Анонса второго сезона «Киберпапы» еще не было. Поэтому на данный момент неизвестно, когда именно ждать продолжение популярного сериала канала «ТНТ».

Напомним, что в «Киберпапе» рассказывается об Игнате — опытном сварщике, потерявшем работу из-за несчастного случая на заводе. В это же время его жена Марина сталкивается с потерей всей семейной сбереженной из-за финансовой пирамиды. В поисках альтернативных источников дохода Игнат решает принять предложение своего пасынка Сани участвовать в турнире по киберспорту с главным призом в два миллиона рублей. Он присоединяется к команде не только ради денег, но и чтобы восстановить отношения с пасынком. В процессе участия в турнире Игнат погружается в жизнь подростков, помогает им решать проблемы и становится для них не просто "крутым" дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

