Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "И снова здравствуйте"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "И снова здравствуйте"?

Олег Скрынько 24 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Криминальная комедия "И снова здравствуйте" вернулась на стриминг-платформу ИВИ со вторым сезоном 25 марта 2023 года. Все 10 серий вышли в один день, радуя зрителей долгожданным продолжением. Премьера третьего сезона этого популярного шоу запланирована на 4 июля 2024 года, и в нем вновь блистают Андрей Мерзликин и Денис Власенко.

Сюжет рассказывает о бандите Борисе, который после смерти неожиданно оживает в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. В разгадке этой тайны ему помогает студент-практикант Артем. В третьем сезоне бессмертный Борис (в исполнении Андрея Мерзликина) снова начинает жизнь с чистого листа: он осуществляет свою мечту и открывает кондитерскую. Однако отказаться от криминального прошлого оказывается не так просто, и Борис снова попадает в многочисленные передряги, выбраться из которых ему помогают верные друзья.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

И снова здравствуйте!
И снова здравствуйте! криминал, комедия
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше