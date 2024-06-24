Когда выйдет 2 сезон сериала "И снова здравствуйте"?

Наш ответ:

Криминальная комедия "И снова здравствуйте" вернулась на стриминг-платформу ИВИ со вторым сезоном 25 марта 2023 года. Все 10 серий вышли в один день, радуя зрителей долгожданным продолжением. Премьера третьего сезона этого популярного шоу запланирована на 4 июля 2024 года, и в нем вновь блистают Андрей Мерзликин и Денис Власенко.



Сюжет рассказывает о бандите Борисе, который после смерти неожиданно оживает в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. В разгадке этой тайны ему помогает студент-практикант Артем. В третьем сезоне бессмертный Борис (в исполнении Андрея Мерзликина) снова начинает жизнь с чистого листа: он осуществляет свою мечту и открывает кондитерскую. Однако отказаться от криминального прошлого оказывается не так просто, и Борис снова попадает в многочисленные передряги, выбраться из которых ему помогают верные друзья.