Когда выйдет 2 сезон сериала «Химкинские ведьмы»?

«Химкинские ведьмы» — российское многосерийное комедийное фэнтези, первый сезон которого стартовал 10 ноября 2025 года на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.

Согласно имеющейся информации, продолжение выйдет осенью 2026 года.

В центре сюжета — подруги Марина, Света и Оля, которые ради заработка выдают себя за ясновидящих. Однажды уличная ведьма накладывает на них проклятье, в результате чего у каждой действительно появляется та или иная сверхъестественная способность — чтение мыслей, предвидение будущего и умения общаться с мертвыми. Это событие превращает жизнь героинь в хаос, они всячески пытаются вернуть все как было. Это приводит их к знакомству с колдуном-искусителем.