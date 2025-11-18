Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Химкинские ведьмы»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Химкинские ведьмы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 18 ноября 2025 Дата обновления ответа: 18 ноября 2025

«Химкинские ведьмы» — российское многосерийное комедийное фэнтези, первый сезон которого стартовал 10 ноября 2025 года на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.

Когда ждать второй сезон?

Согласно имеющейся информации, продолжение выйдет осенью 2026 года.

О чем сериал

В центре сюжета — подруги Марина, Света и Оля, которые ради заработка выдают себя за ясновидящих. Однажды уличная ведьма накладывает на них проклятье, в результате чего у каждой действительно появляется та или иная сверхъестественная способность — чтение мыслей, предвидение будущего и умения общаться с мертвыми. Это событие превращает жизнь героинь в хаос, они всячески пытаются вернуть все как было. Это приводит их к знакомству с колдуном-искусителем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Химкинские ведьмы
Химкинские ведьмы комедия, мистика
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Гомер такого в «Илиаде» не писал: в чем голливудская «Троя» с Брэдом Питтом обманула всех зрителей
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше