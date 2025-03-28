Когда выйдет 2 сезон сериала "Формула преступления"?

Наш ответ:

«Формула преступления» - популярный сериал, сходу полюбившийся широкой аудитории. Премьера второго сезона запланирована на 7 апреля 2025 года. Сериал будет доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Иви».



Кратко описываем сюжет продолжения. Во втором сезоне ретро-детектива «Формула преступления» Анастасия Ардашникова снова берётся за сложные расследования, опираясь на передовые криминалистические методы. Уже год она ведёт частную практику в Петербурге конца XIX века, но власти не спешат принять её в свои ряды, несмотря на её успехи. Её неизменный напарник, пристав Тарас Смолокуров, решается на важный шаг в личной жизни, но их счастью угрожает серьёзное препятствие. Сумеют ли они преодолеть испытание, где даже острый ум может оказаться бессилен?