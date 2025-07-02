Когда выйдет 2 сезон сериала "Если король проиграет"?

Наш ответ:

«Если король проиграет» - турецкий драматический сериал, стартовавший в 2025 году. Первый сезон стал хитом, поэтому шоу было продлено. Однако дата выхода новых серий пока что неизвестна.



Кенан — красивый и избалованный богач, привыкший к обожанию и жизни в роскоши. Его детство, несмотря на внешнее благополучие, было травмирующим, и эти душевные раны остались с ним навсегда. Женившись на Хандан, он не ценит её и заводит роман с официанткой Фади, у которой за плечами тяжёлая судьба. Фади всерьёз влюбляется в него, надеясь, что он уйдёт из семьи, но Кенан не может определиться: его разрывают страсть к любовнице, привычка к жене и влечение к другим женщинам. Эта игра с чувствами оборачивается чередой болезненных событий. Его история — падение с высот самовлюблённости и избытка до полного краха, за которым следует горькое прозрение и вынужденное смирение.