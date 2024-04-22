Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Диностар"?

Олег Скрынько 22 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон популярного южнокорейского мультсериала «Диностер» выходит с 26 февраля 2024 года. В общей сложности сезон будет состоять из 26 серий и закончится 21 мая 2024 года.


Во 2 сезоне речь вновь идет о Люцио — подростке с огромной энергией, выросшем в семье зоологов. Его страстью с детства были дикие животные, а однажды судьба столкнула с настоящими динозаврами. С помощью магического портала он попал в другое измерение, где царит доисторическая природа. Там он встречает свою тетю и троих одноклассников: Делби, Джей Мин и Оза. Вместе они образуют команду супергероев-исследователей и отправляются в захватывающие миссии, используя фантастический костюм-трансформер. Эта храбрая компания сражается не только с природными угрозами, но и с безумным ученым-злодеем.

Диностер
Диностер семейный
2023, Южная Корея
0.0
