Когда выйдет 2 сезон сериала "Дети перемен"?

Наш ответ:

«Дети перемен» - криминальная драма российского производства, первый сезон которой завершился в начале января. Сериал пользовался большой популярностью, однако его не продлили на второй сезон, поэтому продолжения не будет.



1990-е годы стали переломным временем не только для страны, но и для её жителей. «Жизнь по понятиям» разделила людей, превращая в противников даже родных. В центре сюжета три брата — Пётр, Юрий и Руслан. У них разные отцы, но мать, водитель троллейбуса Флора, сумела объединить сыновей в крепкую семью, где каждый готов на всё ради другого. Однако в 1995 году жажда лёгкой наживы захватывает умы, ночные клубы растут, а во дворах разворачиваются смертельные разборки. У братьев появляются свои друзья и тайны, а страна переживает упадок: заводы закрываются, Дома культуры пустеют. Всё это разрушает и семью Флоры.

