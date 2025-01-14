Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Дети перемен"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Дети перемен"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дети перемен» - криминальная драма российского производства, первый сезон которой завершился в начале января. Сериал пользовался большой популярностью, однако его не продлили на второй сезон, поэтому продолжения не будет.

1990-е годы стали переломным временем не только для страны, но и для её жителей. «Жизнь по понятиям» разделила людей, превращая в противников даже родных. В центре сюжета три брата — Пётр, Юрий и Руслан. У них разные отцы, но мать, водитель троллейбуса Флора, сумела объединить сыновей в крепкую семью, где каждый готов на всё ради другого. Однако в 1995 году жажда лёгкой наживы захватывает умы, ночные клубы растут, а во дворах разворачиваются смертельные разборки. У братьев появляются свои друзья и тайны, а страна переживает упадок: заводы закрываются, Дома культуры пустеют. Всё это разрушает и семью Флоры.
 

Дети перемен
Дети перемен драма
2024, Россия
0.0
