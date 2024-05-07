Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Детективы с того света"?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон шоу привел зрителей и персонажей в захватывающее приключение, и его режиссеры Стив Йоки и Бет Шварц уже обсуждают, что предпринять, если продлят сериал на второй сезон. В интервью для Deadline они выразили надежду на продолжение и уверены, что еще не раскрыли все возможности этой истории. Однако боссы стриминговой платформы Netflix, вопреки позитивным отзывам в сети, еще официально не продлили новое шоу на второй сезон.

«Детективы с того света» — спин-офф «Песочного человека» и основано на серии комиксов Нила Геймана. В сериале рассказывается о Чарльзе Роуленде и Эдвине Пейне, которые принимают решение не покидать мир живых после своей смерти, а остаться на земле, чтобы расследовать преступления, связанные с загадочными и сверхъестественными явлениями и силами.

Детективы с того света
Детективы с того света ужасы, мистика
2024, США
0.0
Песочный человек
Песочный человек драма, фэнтези
2022, США
0.0
