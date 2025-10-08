Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Чужой: Земля»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Чужой: Земля»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 октября 2025 Дата обновления ответа: 8 октября 2025

«Чужой: Земля» — американский сериал, в котором сочетаются хоррор и научная фантастика. Проект представляет собой новую часть франшизы «Чужой». Действие разворачивается за Земле до событий, показанных в оригинальном «Чужом» (1979) и его сиквелах.

Когда ждать второй сезон?

Восьмая и заключительная серия первого сезона «Чужого: Земля» вышла 23 сентября, однако официального продления на второй сезон проект пока не получил. Шоураннер Ноа Хоули, однако, в интервью The Hollywood Reporter заявил, что готов взяться за второй и третий сезоны этой истории.

О чем сериал

События разворачиваются в 2120 году — задолго до истории Эллен Рипли. На Землю терпит крушение исследовательский корабль Weyland-Yutani, на борту которого находилось пять инопланетных форм жизни, включая ксеноморфа. В центре сюжета — Венди, первый в истории андроид с загруженным человеческим сознанием. Ей предстоит вместе с отрядом боевых синтетиков отправиться на место катастрофы, чтобы выяснить, что именно привезли с собой инопланетные гости.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой: Земля
Чужой: Земля ужасы, фантастика, триллер
2025, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше