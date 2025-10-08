Когда выйдет 2 сезон сериала «Чужой: Земля»?

«Чужой: Земля» — американский сериал, в котором сочетаются хоррор и научная фантастика. Проект представляет собой новую часть франшизы «Чужой». Действие разворачивается за Земле до событий, показанных в оригинальном «Чужом» (1979) и его сиквелах.

Когда ждать второй сезон?

Восьмая и заключительная серия первого сезона «Чужого: Земля» вышла 23 сентября, однако официального продления на второй сезон проект пока не получил. Шоураннер Ноа Хоули, однако, в интервью The Hollywood Reporter заявил, что готов взяться за второй и третий сезоны этой истории.

О чем сериал