Когда выйдет 2 сезон сериала «Бункер для богачей»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Бункер для богачей»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Бункер для богачей» — испанский сериал в котором сочетаются триллер, драма и криминал.

Ждать ли второй сезон?

Первый сезон «Бункера для богачей» вышел на стрим-сервисе Netflix 19 сентября 2025 года. На данный момент о продлении проекта на второй сезон информации нет. Судя по всему, чтобы принять решение, боссам Netflix и продюсерам нужно посмотреть, как шоу покажет себя на длительной дистанции. Если второй сезон будет запущен в производство, то вряд ли он выйдет раньше конца 2026 года.

О чем сериал

По сюжету несколько миллиардеров и их семьи прячутся в роскошном бомбоубежище перед началом ядерной войны. Пока богачи в прямом эфире на экранах телевизоров следят за крахом цивилизации, между двумя семействами возобновляется давняя вражда.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бункер для богачей
Бункер для богачей драма, криминал, триллер
2025, Испания
0.0
