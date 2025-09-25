Когда выйдет 2 сезон сериала «Бункер для богачей»?

Наш ответ:

«Бункер для богачей» — испанский сериал в котором сочетаются триллер, драма и криминал.

Ждать ли второй сезон?

Первый сезон «Бункера для богачей» вышел на стрим-сервисе Netflix 19 сентября 2025 года. На данный момент о продлении проекта на второй сезон информации нет. Судя по всему, чтобы принять решение, боссам Netflix и продюсерам нужно посмотреть, как шоу покажет себя на длительной дистанции. Если второй сезон будет запущен в производство, то вряд ли он выйдет раньше конца 2026 года.

О чем сериал