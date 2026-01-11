Оповещения от Киноафиши
Когда выйдет 2 сезон сериала "Большой потенциал"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Большой потенциал"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 января 2026 Дата обновления ответа: 11 января 2026

«Большой потенциал» — комедийный детектив, стартовавший на американском телевидении в 2024 году и мгновенно полюбившийся публике.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Большой потенциал»

Второй сезон сериала «Большой потенциал» стартовал 16 сентября 2025 года, а его финал намечен на 24 февраля 2026 года. Вот подробный график выхода серий:

  • Пешки — 16 сентября 2025
  • Шах и мат — 23 сентября 2025
  • Одиннадцать минут — 30 сентября 2025
  • За кулисами славы — 7 октября 2025
  • Предупреждение о контенте — 14 октября 2025
  • В погоне за призраками — 21 октября 2025
  • Та, что ускользнула — 28 октября 2025
  • Та, что ускользнула: Часть вторая — 6 января 2026
  • Под ковром — 13 января 2026
  • Запрет на полёты — 20 января 2026
  • NPC — 27 января 2026
  • Фауст и ярость — 3 февраля 2026
  • За рулём — 10 февраля 2026
  • Если ты вышел против Королевы... — 17 февраля 2026
  • Лучше не пропустить — 24 февраля 2026

 

О чем сериал:

Главная героиня, Морган, одна воспитывает троих детей и с трудом сводит концы с концами, подрабатывая уборщицей в полицейском управлении. Её жизнь, полная рутины и забот, резко меняется, когда она случайно оказывается свидетельницей серьёзного преступления. Однако у Морган есть уникальный дар — острый аналитический ум, который позволяет ей мгновенно сопоставлять разрозненные детали и выстраивать из них чёткую картину. Это природное талант сыщика не ускользает от внимания следователей. Вскоре её скромная роль кардинально меняется: из служащей клининга она превращается в ключевого консультанта по одному из самых запутанных дел.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой потенциал
Большой потенциал драма, криминал, детектив
2024, США
8.0
