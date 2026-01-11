Когда выйдет 2 сезон сериала "Большой потенциал"?

«Большой потенциал» — комедийный детектив, стартовавший на американском телевидении в 2024 году и мгновенно полюбившийся публике.
Второй сезон сериала «Большой потенциал» стартовал 16 сентября 2025 года, а его финал намечен на 24 февраля 2026 года. Вот подробный график выхода серий:
О чем сериал:
Главная героиня, Морган, одна воспитывает троих детей и с трудом сводит концы с концами, подрабатывая уборщицей в полицейском управлении. Её жизнь, полная рутины и забот, резко меняется, когда она случайно оказывается свидетельницей серьёзного преступления. Однако у Морган есть уникальный дар — острый аналитический ум, который позволяет ей мгновенно сопоставлять разрозненные детали и выстраивать из них чёткую картину. Это природное талант сыщика не ускользает от внимания следователей. Вскоре её скромная роль кардинально меняется: из служащей клининга она превращается в ключевого консультанта по одному из самых запутанных дел.
