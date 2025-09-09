Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Беззащитные»?

Олег Скрынько 9 сентября 2025 Дата обновления: 9 сентября 2025
Наш ответ:

«Беззащитные» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 13 ноября 2024 года. России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Проект также известен под названием «Сироты».

Когда ждать второй сезон?

Второй сезон «Беззащитных» стартует 10 сентября 2025 года. Дальнейшие серии будут выходить еженедельно по средам.

О чем сериал

В центре сюжета — шестеро потерявших родителей братьев и сестер, которые сражаются за выживание в Стамбуле. Некогда властный Явуз добивался руки Балу, но она любила обыкновенного школьного учителя Рыфата. В итоге Балу вышла замуж за возлюбленного, после чего они сбежали и поселились в лесу. Там они завели шестеро детей, занимаясь производством и продажей меда. Однажды Балу и Рыфат погибают в автокатастрофе. Дети вынуждены отправиться к родственникам. Об этом узнает Явуз, который решает отомстить Балу и Рыфату, погубив их детей.

