Когда выйдет 2 сезон сериала «Беззащитные»?

Наш ответ:

«Беззащитные» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 13 ноября 2024 года. России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Проект также известен под названием «Сироты».

Когда ждать второй сезон?

Второй сезон «Беззащитных» стартует 10 сентября 2025 года. Дальнейшие серии будут выходить еженедельно по средам.

О чем сериал