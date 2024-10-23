Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала «Безграничная любовь»?

Олег Скрынько 23 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Безграничная любовь» — турецкая многосерийная драма, премьера которой состоялась в сентябре 2023 года. В России шоу выходит в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый сезон состоит из 98 эпизодов. Второй сезон уже стартовал — на данный момент доступны четыре эпизода.

По сюжету Халил Ибрагим, будучи подростком, стал свидетелем убийства своего отца. Чтобы оградить юношу от неприятностей, дядя отправил его в другой город. Спустя два десятка лет Халил возвращается, собираясь взять в жены Ясемин и привести в порядок свой разрушенный дом. Халил не хочет возобновлять давнюю войну между семействами, но патриарх рода Лето и его сын Тарик, желающий добиться любви Ясемин, убеждают парня убраться. В то же время Халил вновь встречается с Зейнеп Лето, с которой был знаком в начальных классах школы. Она вернулась в Турцию из США.

Безграничная любовь
Безграничная любовь драма, криминал, триллер
2023, Турция
9.0
