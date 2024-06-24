Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Бахар"?

Олег Скрынько 24 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Бахар" стал одним из самых популярных турецких сериалов 2024 года, завоевав сердца зрителей по всему миру. Финал первого сезона, который состоялся 11 июня, оставил поклонников в ожидании продолжения. Однако, официальная дата выхода второго сезона пока не объявлена авторами.

Сюжет сериала рассказывает о Бахар, которая много лет назад получила диплом врача, но оставила карьеру ради семьи и стала домохозяйкой. Её муж Тимур, благодаря поддержке жены, достиг значительных успехов в медицине и стал руководителем крупной клиники. Но жизнь Бахар резко изменилась, когда она узнала о своей болезни и не получила поддержки ни от мужа, ни от детей. Единственным человеком, кто стал ей опорой, оказался доктор Энвер. Постепенно он стал важной частью её жизни, что осложнило ситуацию, поскольку Энвер стал конкурентом Тимура не только за внимание Бахар, но и в профессиональном плане.

