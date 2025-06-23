Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Акушер"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Акушер"?

Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Акушер» - популярный медицинский сериал, первый сезон которого вышел в 2023 году. Второй сезон отечественного хита запланирован на 2025 год, однако точная дата релиза все еще неизвестна.

Напомним сюжет сериала. Военный хирург Глеб Каверин — человек противоречий: жёсткий, прямолинейный, но с налётом романтики. Вернувшись в Нижний Новгород после сложной командировки в Африке, он случайно оказывается на теплоходе, где беременной блогерше внезапно становится плохо. Главврач перинатального центра Добровольский, сопровождающий девушку, теряется в критической ситуации, и тогда Каверин берёт всё в свои руки. Нарушая протоколы и правила, он спасает ей жизнь — и сам становится героем. Но вместе со славой к нему приходят и проблемы: съёмочная группа приезжает к нему домой и застает его жену Марину в объятиях любовника. Теперь об этом знает весь город.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Акушер
Акушер детектив
2023, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше