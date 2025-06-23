Когда выйдет 2 сезон сериала "Акушер"?

Наш ответ:

«Акушер» - популярный медицинский сериал, первый сезон которого вышел в 2023 году. Второй сезон отечественного хита запланирован на 2025 год, однако точная дата релиза все еще неизвестна.



Напомним сюжет сериала. Военный хирург Глеб Каверин — человек противоречий: жёсткий, прямолинейный, но с налётом романтики. Вернувшись в Нижний Новгород после сложной командировки в Африке, он случайно оказывается на теплоходе, где беременной блогерше внезапно становится плохо. Главврач перинатального центра Добровольский, сопровождающий девушку, теряется в критической ситуации, и тогда Каверин берёт всё в свои руки. Нарушая протоколы и правила, он спасает ей жизнь — и сам становится героем. Но вместе со славой к нему приходят и проблемы: съёмочная группа приезжает к нему домой и застает его жену Марину в объятиях любовника. Теперь об этом знает весь город.