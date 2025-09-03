Когда выйдет 2 сезон сериал «Большой потенциал»?

«Большой потенциал» — американский сериал в жанре криминальной драмы, выходящий на стрим-сервисе Hulu.
Дебютный сезон «Большого потенциала», включающий 13 эпизодов, выходил с 17 сентября 2024 года по 11 февраля 2025 года, тогда как премьера второго сезона состоится 16 сентября 2025 года.
Главной героиней выступает мать-одиночка Морган, воспитывающая троих детей. Она работает уборщицей в полицейском отделении и однажды становится свидетельницей преступления. Морган отличается проницательным умом, умело связывая разрозненные факты воедино. Эту способность Морган замечают полицейские и предлагают ей поступить на службу в качестве консультантки.
