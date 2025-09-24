Наш ответ:

«Осторожно, люди!» - отечественный комедийный сериал 2025 года, который выходит на телеканале СТС.

Синопсис гласит:

В тело скромного преподавателя Семёнова поселяется инопланетянин, чей корабль потерпел аварию. Узнав, что люди уничтожают нефть, являющуюся для его цивилизации универсальным лекарством, он решает найти способ связаться с «соплеменниками» и очистить Землю от человечества. Но починке корабля мешают семейные и служебные заботы, а также внезапная любовь к коллеге.

Когда выйдет 2 сезон «Осторожно, люди!»

Первый сезон завершил выходить в сентябре 2025 года, став одним из главных хитов сезона. Несмотря на популярность комедии, ее до сих пор официально не продлили на второй сезон. Но если анонс все же состоится, то продолжение, скорее всего, выйдет на экраны не раньше весны 2026 года. Следите за новостями на интернет-портале «Киноафиша», чтобы первыми узнать всю необходимую информацию.