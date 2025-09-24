Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон "Осторожно люди"?

Когда выйдет 2 сезон "Осторожно люди"?

Олег Скрынько 24 сентября 2025 Дата обновления: 24 сентября 2025
Наш ответ:

«Осторожно, люди!» - отечественный комедийный сериал 2025 года, который выходит на телеканале СТС.

Синопсис гласит:

В тело скромного преподавателя Семёнова поселяется инопланетянин, чей корабль потерпел аварию. Узнав, что люди уничтожают нефть, являющуюся для его цивилизации универсальным лекарством, он решает найти способ связаться с «соплеменниками» и очистить Землю от человечества. Но починке корабля мешают семейные и служебные заботы, а также внезапная любовь к коллеге.

Когда выйдет 2 сезон «Осторожно, люди!»

Первый сезон завершил выходить в сентябре 2025 года, став одним из главных хитов сезона. Несмотря на популярность комедии, ее до сих пор официально не продлили на второй сезон. Но если анонс все же состоится, то продолжение, скорее всего, выйдет на экраны не раньше весны 2026 года. Следите за новостями на интернет-портале «Киноафиша», чтобы первыми узнать всю необходимую информацию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Осторожно, люди!
Осторожно, люди! комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше