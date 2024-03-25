Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон "Ниндзяго: Восстание драконов"?

Когда выйдет 2 сезон "Ниндзяго: Восстание драконов"?

Олег Скрынько 25 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон популярного мультсериала «Ниндзяго: Восстание драконов» выйдет 4 апреля. Как и в случае с предыдущим сезоном, все серии можно будет посмотреть на стриминговой платформе Netflix в день премьеры.

Напомним, о чем рассказывается в сериале. По сюжету наступает явление, известное как Слияние, которое перемещает все шестнадцать миров творения на планету Ниндзяго. Это создает новые угрозы и вызывает хаотические подземные толчки, называемые Миротрясениями. Ллойд объединяется с Арином и Сорой: первый — преданный фанат ниндзя, вторая — технологический гений из тоталитарного королевства Империум. Этим троим поручается задача найти остальных разбросанных ниндзя и встать на пути Когтей Империума, которые стремятся к энергии драконов, чтобы использовать ее как ресурс и истощить стихийную энергию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ниндзяго: Восстание драконов
Ниндзяго: Восстание драконов боевик, приключения, фэнтези
2023, Канада/Дания
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше