Когда выйдет 2 сезон "Ниндзяго: Восстание драконов"?

Наш ответ:

Второй сезон популярного мультсериала «Ниндзяго: Восстание драконов» выйдет 4 апреля. Как и в случае с предыдущим сезоном, все серии можно будет посмотреть на стриминговой платформе Netflix в день премьеры.



Напомним, о чем рассказывается в сериале. По сюжету наступает явление, известное как Слияние, которое перемещает все шестнадцать миров творения на планету Ниндзяго. Это создает новые угрозы и вызывает хаотические подземные толчки, называемые Миротрясениями. Ллойд объединяется с Арином и Сорой: первый — преданный фанат ниндзя, вторая — технологический гений из тоталитарного королевства Империум. Этим троим поручается задача найти остальных разбросанных ниндзя и встать на пути Когтей Империума, которые стремятся к энергии драконов, чтобы использовать ее как ресурс и истощить стихийную энергию.