Когда выйдет 2 сезон "Нереалити"?

Наш ответ:

«Нереалити» - отечественный сериал 2022 года, сразу же полюбившийся отечественной публики. Премьера второго сезона шоу состоится на канале ТНТ 1 июня 2025 года.



Напоминаем вам, о чем рассказывалось в комедийном сериале. Маргарита провела 10 лет на телепроекте, где стала главной звездой благодаря своенравному характеру и острым высказываниям. Но шоу закончилось, и за пределами реалити её не ждали ни дом, ни друзья. Единственный шанс вернуться — снова попасть на проект, а для этого нужны деньги. Рита едет в родной Костров, где ей предстоит наладить отношения с дочерью, разгрести долги бывшего мужа, помириться с родителями и справиться с недоброжелательными односельчанами. Перед ней — путь к любви и примирению.