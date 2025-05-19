Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон "Нереалити"?

Когда выйдет 2 сезон "Нереалити"?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 19 мая 2025
Наш ответ:

«Нереалити» - отечественный сериал 2022 года, сразу же полюбившийся отечественной публики. Премьера второго сезона шоу состоится на канале ТНТ 1 июня 2025 года.

Напоминаем вам, о чем рассказывалось в комедийном сериале. Маргарита провела 10 лет на телепроекте, где стала главной звездой благодаря своенравному характеру и острым высказываниям. Но шоу закончилось, и за пределами реалити её не ждали ни дом, ни друзья. Единственный шанс вернуться — снова попасть на проект, а для этого нужны деньги. Рита едет в родной Костров, где ей предстоит наладить отношения с дочерью, разгрести долги бывшего мужа, помириться с родителями и справиться с недоброжелательными односельчанами. Перед ней — путь к любви и примирению.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нереалити
Нереалити комедия
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше