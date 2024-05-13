Когда выйдет 2 сезон "Макстон-холл"?

Наш ответ:

Сериал «Макстон-холл» пока еще не был официально продлен на второй сезон. Премьера первого сезона шоу состоялась 9 мая на стриминге Prime Video. Все шесть эпизодов вышли в один день и доступны для просмотра.



Когда Руби случайно становится свидетельницей опасной тайны, затаившейся в частной школе Макстон-холл, она вынуждена иметь дело с высокомерным наследником миллионера, Джеймсом Бофортом. Он решителен в своем намерении заставить Руби сохранить молчание. Из их страстных столкновений возникает неожиданная искра. Приведет ли это к серьезным отношениям – это зрителям еще только предстоит узнать.



Главные роли исполнили восходящие немецкие звезды Харриет Хербиг-Маттен и Дамиан Хардунг, между которыми возникла подлинная химия.