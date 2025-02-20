Когда выйдет 2 сезон "Большого потенциала"?

«Большой потенциал» - детективная комедия, первый сезон которой завершился 11 февраля 2025 года. Пока что неизвестно, точно ли шоу продлят на второй сезон, а также о том, когда именно зрителям его ждать.
Напомним вам сюжет сериала. Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей, зарабатывает на жизнь уборщицей в полицейском участке. Однажды она случайно становится свидетельницей преступления. Благодаря острому уму и способности мгновенно анализировать детали, Морган замечает важные нюансы, которые ускользнули от полиции. Ее необычные аналитические способности привлекают внимание детективов, и вскоре ей предлагают работу консультантом, вовлекая в расследование, которое изменит ее жизнь.
