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Когда выйдет 2 сезон аниме "Ангел по соседству"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 апреля 2026 Дата обновления ответа: 6 апреля 2026

«Ангел по соседству» — популярный аниме-сериал, который возвращается на экраны со вторым сезоном.

Когда ждать продолжение

2 сезон аниме «Ангел по соседству» вышел на экраны 3 апреля 2026 года. Публикуем подробный график выхода всех серий:

  • Серия 1 — 3 апреля 2026
  • Серия 2 — 10 апреля 2026
  • Серия 3 — 17 апреля 2026
  • Серия 4 — 24 апреля 2026
  • Серия 5 — 1 мая 2026
  • Серия 6 — 8 мая 2026
  • Серия 7 — 15 мая 2026
  • Серия 8 — 22 мая 2026
  • Серия 9 — 29 мая 2026
  • Серия 10 — 5 июня 2026
  • Серия 11 — 12 июня 2026
  • Серия 12 — 19 июня 2026

О чем аниме:

Однажды осенью (или просто в дождливый день) парень-старшеклассник по имени Аманэ — замкнутый, неряшливый и привыкший быть в одиночестве — замечает на школьной площадке Махиру. Она самая красивая и популярная девушка в школе, учится с ним в одном классе, но сейчас сидит на качелях под дождём, и вид у неё совсем унылый. Аманэ отдаёт ей свой зонт и быстро уходит, даже не думая о последствиях. А на следующий день сам сваливается с простудой. Махира чувствует себя виноватой — ведь это из-за неё он промок и заболел — и решает взять над ним шефство: ухаживать и заботиться о своём странном однокласснике.

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Ангел по соседству
Ангел по соседству аниме , комедия
2023, Япония
7.0
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