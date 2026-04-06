Когда выйдет 2 сезон аниме "Ангел по соседству"?

«Ангел по соседству» — популярный аниме-сериал, который возвращается на экраны со вторым сезоном.

2 сезон аниме «Ангел по соседству» вышел на экраны 3 апреля 2026 года. Публикуем подробный график выхода всех серий:

Однажды осенью (или просто в дождливый день) парень-старшеклассник по имени Аманэ — замкнутый, неряшливый и привыкший быть в одиночестве — замечает на школьной площадке Махиру. Она самая красивая и популярная девушка в школе, учится с ним в одном классе, но сейчас сидит на качелях под дождём, и вид у неё совсем унылый. Аманэ отдаёт ей свой зонт и быстро уходит, даже не думая о последствиях. А на следующий день сам сваливается с простудой. Махира чувствует себя виноватой — ведь это из-за неё он промок и заболел — и решает взять над ним шефство: ухаживать и заботиться о своём странном однокласснике.