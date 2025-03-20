Меню
Когда выйдет 14-й сезон шоу «Голос»?

Олег Скрынько 20 марта 2025 Дата обновления: 20 марта 2025
«Голос» — популярное певческое шоу, которое представляет собой отечественную адаптацию телевизионного вокального конкурса The Voice. В России «Голос» стартовал в 2012 году. В настоящее время в эфир Первого канала выходят выпуски в рамках тринадцатого сезона. Финальная серия станет доступна 2 мая 2025 года. Франшиза также включает такие побочные шоу, как «Голос. Дети», «Голос. 60+» и «Голос. Уже не дети».

Четырнадцатый сезон пока официально не анонсирован, но он, скорее всего, состоится и начнет выходить в 2026 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос
Голос музыка, телешоу
2012, Россия
