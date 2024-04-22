Когда выйдет новый сезон сериала "Детство Шелдона"?

Меню
Олег Скрынько 22 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Седьмой и, как ожидается, последний сезон сериала «Детство Шелдона» начал выходить 25 февраля 2024 года на телеканале CBS. Финал сериала намечен на 16 мая 2024 года.

«Детство Шелдона» — спин-офф популярного американского ситкома «Теория большого взрыва». В центре сюжета — эксцентричный подросток Шелдон Купер, не представляющий жизни без науки. В спин-оффе рассказывается о взрослении мальчика, который с юношества попадает во всевозможные комичные ситуации. Важную роль в сериале играют его взаимоотношения с родителями и друзьями, которые сформировали его как личность. Центральную роль вундеркинда исполнил Иэн Армитидж, который, по мнению поклонников шоу, справился с актерской задачей не хуже Джима Парсонса.

