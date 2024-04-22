Когда выйдет новый сезон сериала "Детство Шелдона"?

Седьмой и, как ожидается, последний сезон сериала «Детство Шелдона» начал выходить 25 февраля 2024 года на телеканале CBS. Финал сериала намечен на 16 мая 2024 года.
«Детство Шелдона» — спин-офф популярного американского ситкома «Теория большого взрыва». В центре сюжета — эксцентричный подросток Шелдон Купер, не представляющий жизни без науки. В спин-оффе рассказывается о взрослении мальчика, который с юношества попадает во всевозможные комичные ситуации. Важную роль в сериале играют его взаимоотношения с родителями и друзьями, которые сформировали его как личность. Центральную роль вундеркинда исполнил Иэн Армитидж, который, по мнению поклонников шоу, справился с актерской задачей не хуже Джима Парсонса.
