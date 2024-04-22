Когда выйдет новый сезон сериала "Детство Шелдона"?

Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат

Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7

В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства

Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9

Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO

У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать

В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге

«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT

Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой