Когда вышел сериал "Во все тяжкие"?

Олег Скрынько 28 июля 2025 Дата обновления: 28 июля 2025
Наш ответ:

Криминальная драма «Во все тяжкие» — культовый американский сериал, премьера которого состоялась 20 января 2008. В общей сложности зрители увидели пять сезонов.

Также напоминаем сюжет. Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что смертельно болен. Чтобы обеспечить семью после своей смерти, он решает заняться производством метамфетамина. В напарники он берёт бывшего ученика Джесси Пинкмана, вылетевшего из школы за употребление запрещенных веществ. С каждым шагом Уолтер всё глубже погружается в преступный мир, теряя моральные ориентиры и превращаясь из скромного преподавателя в безжалостного наркобарона. Его двойная жизнь приводит к опасным последствиям — для него самого, его семьи и всех, кто с ним связан.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Во все тяжкие
Во все тяжкие драма, криминал, триллер
2008, США
8.0
