Когда вышел сериал "Тень Чикатило"?

Сериал «Тень Чикатило» стартовал 4 апреля 2024 года на стриминговой платформе Okko. Первый сезон будет состоять из 8 серий. Последний эпизод сезона выйдет на стриминге 23 мая 2024 года.
Действие сериала происходит в 1990-е годы. Сотрудник Управления внутренних дел Ангарска Попцов решает очистить город от падших женщин, скрывая свои похотливые мотивы под видом "чистильщика". Вдоль трассы Иркутск-Ангарск начинают находить тела жертв, и милиционеры не сразу понимают, что за убийствами стоит один серийный маньяк. Долгое время Попцов избегает наказания, но теперь за дело берется команда следователей под руководством полковника Ковалева, который ранее поймал Андрея Чикатило. Оперативники, преодолевая множество трудностей, находят след убийцы и останавливают его.
