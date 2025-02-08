Когда вышел сериал «Сверхъестественное»?

«Сверхъестественное» — знаменитый мистический сериал, выходивший на американском канале The CW. Мировая премьера состоялась 13 сентября 2005 года, тогда как в России шоу начали показывать 18 февраля 2007 года. «Сверхъестественное» насчитывает пятнадцать сезонов. Общее количество серий — 328. Продолжительность каждой — 43 минуты. Главными героями выступают братья Сэм и Дин Винчестеры. Они ездят по США на своем верном черном Chevrolet Impala 1967 года, занимаясь расследованием паранормальных происшествий и сражаясь с разной нечистью, включая демонов, призраков и т. п.
