Когда вышел сериал «Пингвины моей мамы»?

Олег Скрынько 31 июля 2025 Дата обновления: 31 июля 2025
Наш ответ:

«Пингвины моей мамы» — российский комедийно-драматический сериал. Проект состоит из одного сезона, который включает семь эпизодов. Продолжительность каждого — 27 минут. Премьера состоялась 6 октября 2021 года в онлайн-кинотеатре KION. Второй и третий эпизоды стали доступны 13 октября, четвертый и пятый — 20 октября, а шестой и седьмой — 27 октября.

В центре сюжета — 15-летний парень Гоша, проживающий в Москве. У него не ладятся отношения с одноклассниками, первая влюбленность оказалась несчастливой, а также парень испытывает проблемы в семье. Родители Гоши взяли под опеку троих сирот и собираются принять еще одного ребенка. В то же время до родного Гоши им дела нет. Отрадой для парня становится стендап — на сцене клуба он получает возможность рассказать о наболевшем. Откровенные выступления сына становятся потрясением для его родителей.

