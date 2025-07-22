Меню
Когда вышел сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Когда вышел сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Олег Скрынько 22 июля 2025 Дата обновления: 22 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Отчаянные домохозяйки» впервые вышел в эфир в 3 октября 2004 году. Шоу сразу же привлекло внимание зрителей — необычным сочетанием драмы, юмора и тайн из жизни жителей тихого американского пригорода.

Напоминаем сюжет классики ТВ. Сюжет разворачивается вокруг четырёх женщин, живущих в тихом пригороде и мечтающих найти своё счастье. Одна осталась без мужа, который ушёл к молодой секретарше, другая — бывшая модель — поняла, что деньги не заменят любовь и завела роман с молодым садовником. Третья изо всех сил пытается спасти брак и наладить отношения с трудными детьми, а четвёртая пожертвовала карьерой ради материнства. Их размеренную жизнь нарушает загадочное самоубийство подруги, после которого она, уже с того света, становится наблюдателем и рассказчиком, раскрывая скрытые тайны внешне идеального пригорода.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки драма, комедия, детектив
2004, США
8.0
