Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда вышел сериал "Маша и Медведь"?

Когда вышел сериал "Маша и Медведь"?

Олег Скрынько 19 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Маша и Медведь" впервые вышел 7 января 2009 года. Первый эпизод назывался "Первая встреча". Этот анимационный сериал стал чрезвычайно популярным не только в России, но и во всем мире. На данный момент он считается одним из наиболее просматриваемы детских шоу всех времен.

"Маша и Медведь" — российский анимационный сериал, который рассказывает о приключениях маленькой девочки Маши и её друга Медведя. Это забавная комедийная история, которая сочетает элементы русских народных сказок с современным анимационным стилем. Сюжет сериала построен на взаимоотношениях между Машей, озорной и любопытной девочкой, и Медведем, бывшим цирковым артистом, который теперь живет в лесу в уединённой избушке.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маша и медведь
Маша и медведь комедия, детский
2009, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше