Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда вышел сериал "Бригада"?

Когда вышел сериал "Бригада"?

Олег Скрынько 17 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Бригада» — российский сериал, который вышел в 2002 году и быстро завоевал популярность, став культовым произведением.

Сюжет начинается в 1989 году, когда солдат Александр Белов увольняется после службы на границе с Афганистаном. Первым делом он идет к своей любимой девушке Лене, но она не открывает дверь. Тогда Саша возвращается к матери, и на радость ей под окнами собираются старые друзья — Космос, Пчела и Фил. Вместе они отправляются кататься по Москве на «Линкольне», приобретенном Космосом. Пока они выпивают, парни рассказывают о своих успехах: Космос и Пчела занимаются рэкетом на рынках, а Фил стал мастером спорта по боксу. Космос и Пчела предлагают Саше вступить в их банду, но он решает продолжить учебу. Однако жизненные обстоятельства вынуждают его передумать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бригада
Бригада драма, боевик, криминал
2002, Россия
6.0
