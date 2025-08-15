Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда вышел последний сезон сериала "Рик и Морти"?

Когда вышел последний сезон сериала "Рик и Морти"?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Рик и Морти» — один из главных мультсериалов нашего времени, который сохраняет популярность свыше 10 лет.

Синопсис гласит:

Сюжет вращается вокруг обычного школьника Морти и его чудаковатого деда Рика, одержимого опасными научными экспериментами. Вооружившись самодельным межпространственным кораблём, Рик в любой момент утаскивает внука в странные и порой абсурдные приключения. Вместе они оказываются в самых невероятных мирах и попадают в нелепые, но захватывающие ситуации.

Когда вышел последний сезон сериала «Рик и Морти»

Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» состоялась на Adult Swim 25 мая 2025 года. Сезон состоял 10 эпизодов и завершился 27 июля 2025 года.

На этом сериал не завершился. Следующий сезон, вероятно, выйдет не раньше середины 2026 года.

В чем концепция мультсериала

В большинстве серий развиваются два параллельных сюжета: один связан с путешествиями Рика и Морти в другие миры или на далёкие планеты, другой — с использованием его изобретений в семье. Для перемещений Рик использует портальную пушку и самодельную летающую тарелку, а также регулярно создает новые гаджеты. Во вселенной есть бесконечное количество миров и копий героев, от почти идентичных до полностью непригодных для жизни. Сюжеты часто затрагивают темы ответственности и последствий: безобидная шалость может обернуться трагедией, а героизм — оказаться бессмысленным. Также в сериале полно поп-культурных отсылок к фильмам, сериалам и тенденциям разных лет.

Рик и Морти
Рик и Морти комедия, приключения, фантастика
2013, США
7.0
