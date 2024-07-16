Когда вышел мультсериал «Футурама»?

Знаменитый научно-фантастический мультсериал о далеком будущем «Футурама» имеет долгую историю. Созданное авторами «Симпсонов» Мэттом Грейнингом и Дэвидом Коэном, это шоу стартовало на Fox Network в 28 марта 1999 года. Новые серии выходили вплоть до 10 августа 2003 года, когда завершился пятый сезон. 24 июня 2010 года сериал был возобновлен. Шестой и седьмой сезоны выходили на Comedy Central. Финальный эпизод седьмого сезона стал доступен 4 сентября 2013 года. Спустя 10 лет «Футурама» вновь была возрождена усилиями стрим-сервиса Hulu. Первая часть восьмого сезона, состоящая из 10 серий, начала выходить 24 июля 2023 года. Премьера второй части состоится 29 июля 2024 года.
Авторизация по e-mail