Когда вышел 3 сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"?

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел в 2023 году. Премьера сезона состоялась 4 мая, тогда как финал появился на стримингах 15 июня. Несмотря на бешеную популярность драмы среди русскоязычной аудитории, третий сезон стал для шоу финальным.
Напомним вам о том, что происходило в сериале. Действие разворачивается в 1996 году, когда Санька, Вовка и Женя заканчивают школу и сталкиваются с первыми трудностями взрослой жизни. Санька тоскует по беззаботному детству, Вовка стремится быстро разбогатеть, а Женя пытается не повторить ошибок своей матери. На фоне президентских выборов и экономических перемен того времени, друзья учатся принимать важные решения и справляться с новыми вызовами.
