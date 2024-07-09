Когда выходит "Шоу Воли"?

Программа «Шоу Воли» выходит на телеканале ТНТ по воскресеньям в 23:20.
Каждую неделю Павел Воля вместе с приглашенными гостями — звездами и обычными людьми — подводит итоги уходящей недели в своей фирменной юмористической манере, как это принято на ТНТ. В каждом выпуске зрители узнают о самых интересных событиях в мире и услышат мнение звезд и ведущих.
«Шоу Воли» обещает удивлять смелыми экспериментами и новыми форматами. Каждое воскресенье зрителей ждет настоящий аттракцион дерзкого юмора на злобу дня, интерактивы с участием топовых звезд, абсурдные конкурсы, неожиданные музыкальные эксперименты и море веселья с Павлом Волей и его гостями.
