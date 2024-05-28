Когда выходит последняя серия сериала "Тень Чикатило"?

Последняя серия сериала "Тень Чикатило" вышла на стриминговой платформе Okko 23 мая 2024 года. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра, и история маньяка Попцова завершена.
Благодаря своей хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных, Попцов годами удаётся избегать наказания, наводя ужас на Иркутскую область. Со временем он становится полумифическим персонажем, неуловимым демоном, от которого нет спасения. Однако оперативники во главе с Ковалевым, преодолев множество трудностей, выходят на след убийцы, прекращая его ужасающий путь.
Как и в сериале "Чикатило", сюжет полностью основан на реальных событиях. Над производством работал режиссер и продюсер Сарик Андреасян, известный своими народными хитами, выдержанными в самых неожиданных жанрах.
