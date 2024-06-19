Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда второй сезон сериала «В созвездии Стрельца»?

Когда второй сезон сериала «В созвездии Стрельца»?

Олег Скрынько 19 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«В созвездии Стрельца» — российская биографическая многосерийная драма, вышедшая в 2018 году. Сериал повествует о судьбе легенды советского футбола Эдуарде Стрельцове. Действие охватывает период с 1955-го по 1964 год. Этот отрезок стал определяющим в жизни Стрельцова. «В созвездии Стрельца» представляет собой законченную историю, поэтому продолжения не последовало. По сути, проект представляет собой мини-сериал из восьми эпизодов. Таким образом, второго сезона ждать не стоит.

Стрельцов считается одним из величайших игроков в истории отечественного футбола. Он заявил о себе в 1950-х годах, блестяще выступая как на клубном уровне за московский «Торпедо», так и за сборную СССР. Однако в 1958 году, незадолго до начала мирового первенства, Стрельцов был арестован. Ему предъявили обвинение в изнасиловании 20-летней девушки. Спортсмен был осужден на 12 лет тюремного заключения, но вышел на свободу в 1963 году и возобновил футбольную карьеру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В созвездии Стрельца
В созвездии Стрельца драма, мелодрама, спорт, биография
2018, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше