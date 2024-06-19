Когда второй сезон сериала «В созвездии Стрельца»?

Наш ответ:

«В созвездии Стрельца» — российская биографическая многосерийная драма, вышедшая в 2018 году. Сериал повествует о судьбе легенды советского футбола Эдуарде Стрельцове. Действие охватывает период с 1955-го по 1964 год. Этот отрезок стал определяющим в жизни Стрельцова. «В созвездии Стрельца» представляет собой законченную историю, поэтому продолжения не последовало. По сути, проект представляет собой мини-сериал из восьми эпизодов. Таким образом, второго сезона ждать не стоит.



Стрельцов считается одним из величайших игроков в истории отечественного футбола. Он заявил о себе в 1950-х годах, блестяще выступая как на клубном уровне за московский «Торпедо», так и за сборную СССР. Однако в 1958 году, незадолго до начала мирового первенства, Стрельцов был арестован. Ему предъявили обвинение в изнасиловании 20-летней девушки. Спортсмен был осужден на 12 лет тюремного заключения, но вышел на свободу в 1963 году и возобновил футбольную карьеру.