Когда второй сезон сериала «СуперИвановы»?

Наш ответ:

«СуперИвановы» — российский комедийный сериал с элементами фэнтези, стартовавший в августе 2023 года на канале ТВ3. Первый сезон насчитывает 40 эпизодов. После, 5 января 2024 года, вышли серии «Пятница, 13-е» и «Рискни», которые где-то значатся как дополнение к дебютному сезону, а где-то — как первые два эпизода второго сезона. Дата премьеры полноценного второго сезона пока не анонсирована, но его съемки уже идут. Создатели готовят еще более 60 эпизодов.



«СуперИвановы» повествуют о семействе, каждая женщина в котором обладает какой-то сверхъестественной способностью. Так, Дарина видит людей насквозь, Тамара Петровна является мастером зельеварения, тогда как умение девочки-подростка Кати пока не раскрывается. Лишь муж Дарины по имени Валера, преподающий физику в школе, остается приверженцем науки. Ивановы помогают другим людям, параллельно решая собственные проблемы.