Когда второй сезон сериала «Галя, у нас отмена!»?

Наш ответ:

«Галя, у нас отмена!» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Первый сезон, состоящий из 21 эпизода, стал доступен в 2023 году. Проект был продлен на второй сезон еще до премьеры первого, но точная дата выхода новых серий пока не анонсирована. Ожидается, что релиз состоится осенью 2024 года.



Сериал повествует о бармене Филиппе, который волей случая узнает от директора гипермаркета номер акционной бутылки воды, которая должна принести своему обладателю главный приз розыгрыша — автомобиль. В погоне за легкой наградой парень устраивается на работу в этот гипермаркет, но становится виновником крушения огромного стеллажа. Теперь, чтобы отработать нанесенный ущерб, Фил вынужден задержаться в торговом зале. Там он знакомится с другими работниками, среди которых заместитель директора, заведующая складом, грузчик и другие.