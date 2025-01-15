Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда вернется Даша в сериале «Папины дочки. Новые»?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — российский комедийный сериал для всей семьи, который представляет собой перезапуск и сиквел оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) бросила Веника, так что он вынужден самостоятельно воспитывать четверых дочерей. Помогают ему тесть, сестры Даши и другие знакомые персонажи. В финале третьего сезона, который завершился 8 января 2025 года, Веник объявил дочерям и всем остальным, что у него отношения с Таней. Также в заключительной серии состоялась свадьба Галины Сергеевны. В этой связи Даша записала ей видеосообщение с поздравлениями. Четвертый сезон уже находится в производстве. Ожидается, что в нем состоится полноценное возвращение Даши.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
Папины дочки
Папины дочки комедия, семейный
2007, Россия
0.0
