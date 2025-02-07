Меню
Когда в сериале "Сверхъестественное" появится Кроули?

Олег Скрынько 7 февраля 2025 Дата обновления: 7 февраля 2025
Наш ответ:

«Сверхъестественное» — культовый сериал 2000-х и 2010-х. В пятом сезоне зрители впервые знакомятся с демоном Кроули, которого сыграл Марк Шеппард. Этот персонаж стал самым продолжительным второстепенным антагонистом Винчестеров, а позже — неоднозначным союзником, балансирующим между злом и антигероизмом. Его образ полюбился поклонникам благодаря харизме, саркастичному чувству юмора и сложной мотивации. С годами Кроули эволюционировал, от коварного демона до правителя ада, неоднократно помогая главным героям, но всегда преследуя свои интересы.

Сериал повествует о захватывающих приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые колесят по США на своём культовом чёрном Chevrolet Impala 1967 года. Они исследуют загадочные случаи, связанные с паранормальными явлениями, многие из которых вдохновлены американскими городскими легендами и фольклором. На своём пути братья сталкиваются с различными созданиями тьмы — от призраков и демонов до древних сущностей, ведя бесконечную борьбу со злом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сверхъестественное
Сверхъестественное драма, боевик, мистика
2005, США
8.0
