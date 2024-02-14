Когда в 2024 будет "Своя игра"?

Наш ответ:

В 2024 году популярное интеллектуальное шоу "Своя игра" празднует свое 30-летие. Юбилейный сезон начался с турнира под названием "Возвращение к истокам", который представляет собой классическую линейную схему, где победитель каждой игры получает выигрыш и переходит к следующей игре за центральным игровым столом, одетый в золотую мантию. Участник может продолжать играть, не ограничиваясь числом побед.

"Своя игра" с неизменным ведущим Петром Кулешовым радует зрителей уже много лет. Еженедельно по субботам игроки отвечают на сложные вопросы в трех предварительных раундах и в финальном раунде программы.

Программа "Своя игра" была показана в эфире телеканала НТВ 27 января 2024 года.