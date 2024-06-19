Когда третий сезон сериала «Улетный экипаж»?

Наш ответ:

«Улетный экипаж» — российский комедийный сериал, увидевший свет в 2018 году. Премьера первого сезона состоялась 2 апреля, тогда как второй стартовал 3 декабря. Финальный эпизод вышел 13 декабря. После второго сезона проект был официально закрыт, поэтому продолжения ждать не стоит.



Сериал повествует об эффектной и смышленой блондинке Полине Овечкиной, которая выпускается из летного училища и стремится реализовать свою мечту, став пилотом. Компания «Восторг Авиа» не желает принимать ее на работу, но в итоге находчивой Полине все же удается получить место второго пилота. Ее партнером становится грубиян Алексей Кулагин, который ранее управлял грузовыми самолетами. Главные герои конфликтуют, поскольку Алексей не дает Полине приблизиться к штурвалу, но со временем их отношения меняются. Во втором сезоне Алексей становится личным пилотом звезды эстрады Карины. Полина же теперь является первым пилотом, а ее напарником оказывается Саша, младший брат Леши.