Когда третий сезон сериала «Два холма»?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Два холма» — российский антиутопический комедийный фэнтези-сериал, выходящий в онлайн-кинотеатрах START и «Кинопоиск». Шоу стартовало 2022 году, тогда как второй сезон вышел в 2023 года. В июле 2024 года было официально объявлено, что в производстве пребывает третий сезон. В августе стало известно о начале съемок. Точная дата премьеры пока не анонсирована, но ожидается, что новые серии начнут выходить до конца 2024 года. Действие третьего сезона развернется спустя полгода после событий, показанных в третьем сезоне.

События разворачиваются в будущем. В результате биологической войны большая часть мужского населения погибает, а власть всецело переходит к женщинам. Они основали новую эко-цивилизацию с акцентом на саморазвитие и творческую свободу. Размножение же происходит путем искусственного оплодотворения, а на свет появляются только девочки. Этот порядок оказывается под угрозой, когда учительница Рада сходится с молодым мужчиной по имени Гера.

Два холма
комедия
2022, Россия
